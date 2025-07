Zincirleme suça cezaya itiraz sonrası istismar sanıkları için yeni mütalaa

BURSA’da,E.T.’ye (16) zincirleme şekilde cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle toplam 201 yıl hapis cezasına çarptırılan 4 sanığın, itiraz üzerine Bölge Adliye Mahkemesi’nde yeniden yargılanmasına başlandı. Mütalaa veren savcı, ‘istismar’ suçundan verilen cezanın yerinde olduğunu belirtirken, sanıkların, 12’şer yıl hapse mahkum oldukları, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçunun ise somut olayda oluşmadığını söyleyip, bu suçtan da 1’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını isteyerek, dosyanın uzlaşmaya gönderilmesini talep etti.

Kentte yaşayan E.T., sosyal medyadan tanışıp arkadaş olduğu Firuz Naobi (22) ile 2023 Kasım'da buluştu. O dönem 16 yaşında olan E.T., gezip yemek yedikten sonra daveti üzerine Naobi'nin, Naser Ahmed Azizi (39), Samet Ali Nazeri (23) ve Sufi Pivani (23) ile birlikte kaldığı Kestel ilçesindeki evine gitti. Bu kişilerle bir süre sohbet eden E.T., iddiaya göre, uyumak için gittiği odada Firuz Naobi ve 3 arkadaşının cinsel istismarına uğradı. Şüphelilerin, "Başkasına anlatırsan sana daha kötüsünü yaparız" diyerek, tanınmaması için erkek kıyafeti giydirip, 200 lira vererek evine gönderdikleri E.T., yaşadıklarını ailesine anlattı. Ailenin şikayeti sonrası gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda tutuklu 4 sanık hakkında, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk duruşmada pedagog eşliğinde ifade veren E.T., yaşadıklarını anlatıp, şüphelilerden şikayetçi oldu. SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ Tutuklu sanıklardan Naser Ahmed Azizi, E.T. ile Firuz ve Samet isimli arkadaşlarının isteğiyle ilişkiye girdiğini söylerken, Firuz Naobi suçlamaları kabul etmeyip, gece boyunca evlerinde kalan E.T.'yi sabah gönderirken mahallelinin tanımaması için kendisine erkek kıyafeti giydirip, taksi ücreti olarak 200 lira verdiğini belirtti. 'İYİ HALİ HAK ETTİKLERİNİ DÜŞÜNMÜYORUZ' Mahkeme heyeti, E.T. ile defalarca ilişkiye giren Naobi ile Nazeri’ye suçu 'zincirleme' olarak işledikleri için, 'Çocuğun cinsel istismarı'ndan 40 yıl 6'şar ay, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan ise 12 yıl olmak üzere toplam 52 yıl 6'şar ay hapse mahkum etti. Heyet ayrıca, E.T. ile bir kez ilişkiye girdikleri iddia edilen ancak DNA'larına rastlanmayan Sufi Pivani ile Naser Ahmed Azizi'ye ise Yargıtay’ın, 'Cinsel istismar olaylarında, birisi yapar da diğeri de yanında olursa hem kendi eyleminden hem de yanında beklediği diğer kişinin eyleminden sorumlu olur' içtihadı gerekçesiyle, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 36'şar yıl hapis cezası verdi. Sanıklar, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan da 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. 4 sanığa 'zincirleme suç' kapsamında hapis cezaları veren mahkeme heyeti, "İyi hali hak ettiklerini düşünmüyoruz" diyerek verilen kararda herhangi bir indirim uygulamadı.