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        Bursa'da üzerine şeker çuvalları düşen işçinin bacağı kırıldı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir şeker fabrikasında üzerine 50'şer kiloluk şeker çuvalları düşen işçinin bacağı kırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 22:15 Güncelleme: 04.07.2025 - 22:20
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        Bursa'da üzerine şeker çuvalları düşen işçinin bacağı kırıldı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir şeker fabrikasında üzerine 50'şer kiloluk şeker çuvalları düşen işçinin bacağı kırıldı.

        Olay, saat 16.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Yeniceköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir şeker fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, şeker çuvallarını istifleyen Erkan B.’nin (40) üzerine 50'şer kiloluk şeker çuvalları devrildi ve işçinin bacağının üzerine düştü. Bacağı çuvalların altında kalarak acı içerisinde bağıran işçinin yardımına arkadaşları koştu. Erkan B.’nin ayağının üzerindeki çuvallar kaldırılırken ihbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan işçi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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