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        Motorlu testerenin egzozundan sıçrayan kıvılcım ormanı yakmış: 1 tutuklama

        BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, motorlu testerenin egzozundan sıçrayan kıvılcımdan çıktığı belirlenen orman yangınına ilişkin 9 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 11:20 Güncelleme: 05.07.2025 - 11:25
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        Motorlu testerenin egzozundan sıçrayan kıvılcım ormanı yakmış: 1 tutuklama
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        BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, motorlu testerenin egzozundan sıçrayan kıvılcımdan çıktığı belirlenen orman yangınına ilişkin 9 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1’i tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla 8 kişi ise serbest bırakıldı.

        Mustafakemalpaşa ilçesi Alacaat Mahallesi’nde 2 Temmuz saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan, 1 insansız hava aracı (İHA), 1 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankeri ve 46 personelle müdahale edildi. Kara ekiplerinin söndürme çalışmaları gece boyunca sürdü. Alevler 23 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

        Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangına ilişkin 9 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede, şüphelilerden Onur Akın’ın (26) kesim yaptığı motorlu testerenin egzozundan sıçrayan kıvılcımın yangına neden olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.G. (16) savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Onur Akın tutuklandı, H.A. (27), M.D. (22), Y.G. (30), H.D. (20), S.D. (25), K.G. (54) ve F.D. (26) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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