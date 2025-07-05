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        Ağaç budarken 4 metre yükseklikten düşen bahçıvan öldü

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde bahçıvanlık yaptığı sitede ağaç budarken 4 metre yükseklikten beton zemine düşen İsmail Eriz (62), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 16:54 Güncelleme: 05.07.2025 - 17:00
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        Ağaç budarken 4 metre yükseklikten düşen bahçıvan öldü
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde bahçıvanlık yaptığı sitede ağaç budarken 4 metre yükseklikten beton zemine düşen İsmail Eriz (62), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 14.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Bahçıvanlık yapan İsmail Eriz, budama yaparken yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Başını beton zemine çarpan Eriz'e ilk müdahaleyi, çağırılan sağlık ekipleri yaptı. Ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Eriz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Eriz’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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