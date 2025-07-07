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        Bursa'da bıçaklı şüpheli, anne ve 2 kızı ile yardıma gelen bir kişiyi yaraladı

        BURSA'nın Osmangazi ilçesinde Suriye uyruklu kız çocuğu tartıştığı anne ve 2 kızını bıçakla yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 03:10 Güncelleme: 07.07.2025 - 03:15
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        Bursa'da bıçaklı şüpheli, anne ve 2 kızı ile yardıma gelen bir kişiyi yaraladı
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        BURSA’nın Osmangazi ilçesinde Suriye uyruklu kız çocuğu tartıştığı anne ve 2 kızını bıçakla yaraladı. Aileye yardım etmek isteyen bir kişiyi daha bıçakla yaralayıp kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olay, saat 22.30 sıralarında Osmangazi Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu F.E. (14) adlı kız çocuğu, çevresinde kafeteryaların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle anne D.D. ile kızları S.D. ve S.D. ile tartıştı. Yaşanan tartışma sırasında çıkan arbedede anne ile 2 kızı, yabancı uyruklu kız çocuğunun bıçaklı saldırısına uğradı. Anne ve kızlarının çığlıkları üzerine yardım etmeye çalışan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen genç bir erkek de bıçak darbesiyle yaralandı.

        Saldırgan olay yerinden kaçarken çevresindekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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