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        Yol kenarında alkol alırken, otomobille gelen kişi tüfekle yaraladı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde yol kenarında alkol alan bir kişi, otomobille yanında duran saldırgan tarafından tüfekle vuruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 03:37 Güncelleme: 07.07.2025 - 03:40
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        Yol kenarında alkol alırken, otomobille gelen kişi tüfekle yaraladı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde yol kenarında alkol alan bir kişi, otomobille yanında duran saldırgan tarafından tüfekle vuruldu. Saçmalarla yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

        Olay, saat 00.30 sıralarında İnegöl’ün Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında alkol alan Tufan G.’nin (22) yanına otomobille gelen bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Tufan G., ayağına isabet eden saçmalarla yaralanırken, saldırgan araçla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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