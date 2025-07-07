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        İnşaatın 3'üncü katından düşen işçi öldü

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı inşaatın en üst katından düşen Hakim Sakur (54), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 16:52 Güncelleme: 07.07.2025 - 16:55
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        İnşaatın 3'üncü katından düşen işçi öldü
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı inşaatın en üst katından düşen Hakim Sakur (54), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Akhisar Mahallesi 233'üncü Sokak'ta yapımı devam eden inşaatta meydana geldi. 3 katlı inşaatın en üst katında çalışırken dengesini kaybeden Hakim Sakur, yaklaşık 8 metreden düştü. Ağır yaralanan 4 çocuk babası Hakim Sakur, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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