İnşaatın 3'üncü katından düşen işçi öldü

Olay, saat 14.00 sıralarında Akhisar Mahallesi 233'üncü Sokak'ta yapımı devam eden inşaatta meydana geldi. 3 katlı inşaatın en üst katında çalışırken dengesini kaybeden Hakim Sakur, yaklaşık 8 metreden düştü. Ağır yaralanan 4 çocuk babası Hakim Sakur, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

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