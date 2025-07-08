Sahiplenilmeyi bekleyen hayvanların gönüllü bakıcılığını yapıyorlar

–BURSA'daterk edilen kedi ve köpekler, Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) tarafından çevresi tel örgülerle kaplı olan barınakta sahiplenilmeyi bekliyor. 1000'e yakın hayvana ev sahipliği yapan HEPAD'a hafta içi saatlik olarak gelen gönüllüler, hayvanların bakımlarını yapıp, besleyip, gezdiriyor.

Nilüfer ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde 2019 yılında HEPAD tarafından 20 dönüm arazi üzerine kurulan barınakta, sokağa terk edilen 1000'e yakın kedi ve köpeğe bakılıyor. Tüm ihtiyaçları HEPAD tarafından karşılanan hayvanlar, kendilerini sahiplenecek kişileri bekliyor. Gönüllülerle birlikte yürütülen proje kapsamında bahçede yaşayan kedi ve köpeklerin bakım süreçlerine destek olmak isteyenler, günlük işlere ortak olmaya davet ediliyor. Gönüllüler, günün ihtiyaçlarına göre köpeklerin taranması, beslenmesi, kulübe boyama gibi çeşitli işlerde ekiplerle birlikte çalışıyor. Tüm çalışmalar tamamen gönüllülük esasına dayanıyor ve dernek hayvanların daha iyi koşullarda yaşaması için herkesin desteğine açık olduklarını vurguluyor.

'RANDEVU ALARAK BURADA ÇALIŞABİLİRSİNİZ’ Terk edilen hayvan sayısının artması nedeniyle barınaktaki işlere yetişemediklerini söyleyen HEPAD Kurucu Üyesi Emre Demir, "Her geçen gün daha fazla tanınmaya, daha fazla ziyaretçi almaya başladık. 1 yıl sonunda koruyucu ailelerimiz başta olmak üzere tüm gönüllülerimiz, dostlarımızı yalnız bırakmıyor. Onlarla zaman geçiriyorlar ve bizim iş yükümüze ortak olmak istiyorlar. Artık her geçen gün, sayı daha fazla oluyor. Biz buna yetişemiyoruz. Biz de hafta sonu insanlar gelsin gezdirsin, onları mutlu etsin, hafta içi de gönüllü olarak burada çalışabilsinler dedik. O yüzden bu projeyi geliştirdik. Randevu alarak uygun olduğunuz, hafta içi belirlediğiniz saatte burada çalışmaya başlıyorsunuz. Burada neler yapabilirsiniz? Mesela onları gezdirebilirsiniz, onları yıkayabilirsiniz. Uygun olduğunuz bir zamanda buradaki dostlara yardım edebilirsiniz. Buradaki tadilat, onarım işlerine destek olabilirsiniz" dedi. 'UMARIM DAHA FAZLA GÖNÜLLÜYE KAVUŞURUZ' Amaçlarının daha fazla hayvansevere ulaşabilmek olduğunu söyleyen Demir, "Aslında burada en büyük amaçlarımızdan bir tanesi de gönüllülüğü artırabilmek. Her zaman gönüllü olmak ama gönülden olmak diyoruz. Tabii ki bu süreci de kimseye yük olmadan, insanların vakti olduğunda olsun istiyoruz. Umarız daha fazla gönüllüye kavuşuruz. Umarız buradaki terk edilmiş dostlarımız daha fazla insana ulaşır. Çünkü bizler bu bahçenin varlığından mutlu değiliz. O yüzden tüm kalbimizle burada bu projeyi sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.