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        Firari hükümlüye yönelik düzenlenen operasyonda otomobille polise çarptı; 3 gözaltı

        BURSA'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen operasyonda firari hükümlü ile onu korumaya çalışan gruptan 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 09:45 Güncelleme: 10.07.2025 - 09:50
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        Firari hükümlüye yönelik düzenlenen operasyonda otomobille polise çarptı; 3 gözaltı
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        BURSA’nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen operasyonda firari hükümlü ile onu korumaya çalışan gruptan 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında gruptaki bir kişi de otomobiliyle polis ve bekçiye çarparak kaçtı. Şüphelinin kaçma anları cep telefonu kamerasına yansırken, hafif yaralanan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Olay, dün gece Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Emir Caddesi’nde meydana geldi. Hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakalamak için operasyon düzenleyen polis ekipleri, mahalledeki bazı kişilerin engelleme girişimiyle karşılaştı. Bu sırada olay yerinden otomobiliyle uzaklaşmaya çalışan bir başka şüpheli ise polis memuru ve bekçiye çarparak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan polis memuru, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Firari hükümlü ve olaya karışan 2 kişi gözaltına alınırken, kaçan diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

        “09 Temmuz 2025 Çarşamba günü İlimiz Yıldırım İlçesi Esenevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, ekiplerimizce başarılı bir operasyonla yakalanmıştır. Yakalama sırasında şahsı korumaya çalışan bazı kişilerin görevli memurlarımıza fiili mukavemette bulunması üzerine, olay yerine derhal takviye ekipler sevk edilmiş, olaya karışan iki şahıs, etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştır. Ayrıca, olay anında görevli personele ve resmi araca araçla çarparak kaçan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Gözaltında bulunan üç şahıs ile ilgili olarak 'Görevli Memura Mukavemet (TCK 256) Suçluyu Kayırma (TCK 283) ve Tutuklu veya Hükümlünün Kaçmasına Bilerek Yardım Etme (TCK 254)' suçlarından adli tahkikata başlanmıştır. Olayda hafif şekilde yaralanan fedakar personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, görevlerini büyük bir özveri ve soğukkanlılıkla yerine getiren tüm personelimize üstün gayretlerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Bursa Emniyet Müdürlüğü olarak, halkımızın huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız sürecektir. Kamu düzenini bozmaya teşebbüs eden hiçbir kişi ya da gruba müsamaha gösterilmeyecektir.”

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