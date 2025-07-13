Liseliler metroda kitap okuyup farkındalık oluşturdu

BURSA’da bir grup lise öğrencisi, toplu taşıma araçlarında kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek amacıyla metroda topluca kitap okuyarak, sessiz farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Farklı duraklardan trene binen 30 öğrenci, birbirinden habersiz gibi davranarak yolculukları boyunca birlikte kitap okuyarak yolculara, seyahatlerinde kitap okumaları için sessiz mesaj verdi.

Kentte farklı liselerde öğrenim gören 30 lise öğrencisi, kitap okuma alışkanlığının azalmasına dikkat çekmek amacıyla, farkındalık oluşturmak üzere metroda etkinlik gerçekleştirdi. Korupark Metro İstasyonu’ndan başlayan etkinlikte öğrenciler, ellerine aldığı kitaplarla farklı duraklardan vagonlara binip, birbirinden habersiz gibi davranarak yaklaşık 2 saat boyunca kitap okuyarak yolculuk yaptı. Diğer yolculardan bazıları şaşkınlık yaşarken, bazıları ise tebessüm ve hayranlıkla kitap okuyan öğrencileri izledi.

Amaçlarının toplu ulaşım araçlarında yolculuk yapan kişilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu söyleyen etkinlik sorumlusu Emirhan Beytar (17), “Bugüne kadar pek çok farklı proje ve etkinlikte bulundum. Bugün burada, kamusal alanda kitap okumayı yaygınlaştırmak için bir farkındalık projesi yönetiyoruz. İnsanların tepkilerini ölçmeyi ve farkındalık yaratabilmeyi umuyoruz” dedi.

‘TELEFONLARINI KAPATIP, KİTAP OKUMALARINI SAĞLAMAK İSTİYORUZ’ Bursa'da daha önce benzer bir kitap okuma etkinliğinin yapılmadığını söyleyen Beytar, “Biz de bu eksikliği tamamlamak için arkadaşlarımızla organize olduk. Umarım bu eksikliği böyle bir etkinlikle tamamlayabiliriz. Bu fikir 1 yıl önce aklımıza geldi. Bu süre içerisinde çok fazla kişi ve kurumla görüşerek organize etmeye çalıştım. İnsanlar artık kitap okuma alışkanlığını çok ciddi anlamda düşürmüş bulunmakta. Metroda kitap okuyarak insanların, ‘Ben neden metrodayken telefona bakıyorum? Neden kitap okumuyorum?’ sorularını kendilerine sormalarını sağlamak istiyoruz. Amacımız, tamamen bizi gören insanların önlerindeki telefonları kapatıp, bir sonraki metroya binişinde yanında kitabıyla gelerek, kitap okumasını sağlamaktır” diye konuştu. ‘BOŞA HARCANAN ZAMAN KİTAP OKUYARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR’ Etkinliğe katılan bir diğer öğrenci Kerem Kahraman (17) ise “Ben de pek çok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlikte yer aldım. Bu etkinliği de arkadaşımla birlikte planladık. Metro ve diğer toplu ulaşım araçlarında insanlar telefonlarıyla meşgul olmaktalar. Bu boşa harcanan zaman, kitap okuyarak değerlendirilebilir. Biz de buna farkındalık oluşturmak istedik. Bu projede, sessiz ve etkili bir şekilde kitap okuma farkındalığı oluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.