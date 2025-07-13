Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Kayak öğretmenleri, Uludağ'da yangın riskini artıran atık camlar ile çöpleri topladı

        BURSA Uludağ'da yangın riskini artıran atık camlar, kayak öğretmenleri ve aileleri tarafından toplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 15:02 Güncelleme: 13.07.2025 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayak öğretmenleri, Uludağ'da yangın riskini artıran atık camlar ile çöpleri topladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA Uludağ’da yangın riskini artıran atık camlar, kayak öğretmenleri ve aileleri tarafından toplandı. ‘Doğada çöpünü değil izini bırak’ sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 1’inci Oteller Bölgesi’ndeki kayak pistleri, 30 poşet, 2 konteyner dolusu çöp ve atıktan temizlendi.

        Valilik tarafından 8 Temmuz-15 Ekim 2025 tarihleri arasında kent sınırları içerisinde yer alan ormanlara girişlerin yasaklandığı Bursa’da, Uludağ Milli Parkı’nda da denetimler sürüyor. Ateş yakılmasının yasak olduğu Uludağ’da, yangına yol açan cam parçaları ile atıklar ise Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği tarafından düzenlenen çevre temizliği etkinliği ile toplandı. Kayak öğretmenleri ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 1’inci Oteller Bölgesi’nde yer alan pistlerde çevre temizliği yapıldı. Katılımcılar, plastik, cam ve diğer yapay atıkları toplayarak, bölgeyi temizledi. Etkinlikte, 30 poşet ve 2 konteyner çöp toplandı.

        ‘YANGIN RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİK’

        Son dönemde yaşanan orman yangınlarına dikkat çekerek, bu etkinliğin sadece temizlik amacıyla yapılmadığını vurgulayan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Metin Kuru, “Son dönemde yaşanan yangınların pek çoğu, ormanda bırakılan cam parçalarının güneş ışığıyla ısınması sonucu çıkıyor. Hem bu riski azaltmak hem de evimizi temizlemek amacıyla kayak öğretmenleri ve aileleriyle beraber bir çöp toplama etkinliği düzenledik” dedi.

        ‘KAHVE BARDAKLARI, ALKOL ŞİŞELERİ ORTALARA ATILMIŞ’

        ‘Doğada çöpünü değil izini bırak’ sloganıyla gerçekleştirdikleri etkinliği geleneksel hale getireceklerini söyleyen Kuru, “Etkinlik kapsamında, eğitim pisti olarak bilinen Yazıcı ve Beceren pistlerinde ailelerimizle birlikte temizlik yaptık. Ne yazık ki içilen kahvenin bardakları, alkol şişeleri ortalara atılmış. Pistlerin çöplerden arındırılmasının ardından, kayak öğretmenlerimizle mesleki anlamda istişarelerde bulunduk. Hepimiz için verimli bir gün oldu. Çocuklarımızın rızkını kazandığımız yeri temizledik ve ‘Doğada çöpünü değil izini bırak’ sloganıyla güzel bir etkinlik gerçekleştirmiş olduk. Etkinliğimiz geleneksel bir hale gelerek dönem dönem devam edecektir” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        "Otel yönetimi, çıkarken yan odadakileri bile uyandırmadı!"
        "Otel yönetimi, çıkarken yan odadakileri bile uyandırmadı!"
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi mesajı
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi mesajı
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Şile Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Şile Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        "Pezeşkiyan'ın bulunduğu bina vuruldu"
        "Pezeşkiyan'ın bulunduğu bina vuruldu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        12 milyon lira dolandırıldı
        12 milyon lira dolandırıldı
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!

        Benzer Haberler

        Karton yüklü TIR alev aldı
        Karton yüklü TIR alev aldı
        3 katlı apartman inşaatında iskeleden düşen bina sahibi ağır yaralandı
        3 katlı apartman inşaatında iskeleden düşen bina sahibi ağır yaralandı
        Nesli tehlike altındaki 'Dumanlı Apollo' Uludağ'da görüntülendi
        Nesli tehlike altındaki 'Dumanlı Apollo' Uludağ'da görüntülendi
        Türk Silahlı Kuvvetlerinin binek ve tören atları Gemlik'te özenle yetiştiri...
        Türk Silahlı Kuvvetlerinin binek ve tören atları Gemlik'te özenle yetiştiri...
        'Yanlış tanı' sonucu alınan böbreğin bedeli 230 bin TL
        'Yanlış tanı' sonucu alınan böbreğin bedeli 230 bin TL
        BTÜ'lü akademisyenler geniş yapraklı bitkilerin kenti serinlettiğini belirl...
        BTÜ'lü akademisyenler geniş yapraklı bitkilerin kenti serinlettiğini belirl...