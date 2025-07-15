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        Bursa'da orman yangını

        BURSA'da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 17:17 Güncelleme: 15.07.2025 - 17:20
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        Bursa'da orman yangını
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        BURSA’da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.

        Nilüfer ilçesi Akçalar ve Gölyazı mahalleleri arasındaki otluk alanda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yakında bulunan çiftliğe ulaşmaması için koridor oluşturulurken, havadan ve karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına TOMA’lar da destek veriyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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