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        Pencereye beğenmedi, yapan kişinin iş yerini kurşunladı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde evine yaptırdığı pencereyi beğenmeyen M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 13:11 Güncelleme: 16.07.2025 - 13:15
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        Pencereye beğenmedi, yapan kişinin iş yerini kurşunladı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde evine yaptırdığı pencereyi beğenmeyen M.A.Ö. (43), bastığı iş yerini kurşunladı. Mermi duvara isabet ederken, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Olay, saat 10.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 15’inci Metal Sokak’ta meydana geldi. Kapı ve pencere sistemleri işi yapan F.Ç. (40), M.A.Ö.’nun evinin penceresini yaptı. Pencereyi beğenmeyen M.A.Ö., F.Ç.’nin dükkanına gidip tehditler savurduktan sonra tabancayla ateş etti. Mermi iş yerinin duvarına isabet ederken, kaçan şüpheli ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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