Pencereye beğenmedi, yapan kişinin iş yerini kurşunladı

Olay, saat 10.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 15’inci Metal Sokak’ta meydana geldi. Kapı ve pencere sistemleri işi yapan F.Ç. (40), M.A.Ö.’nun evinin penceresini yaptı. Pencereyi beğenmeyen M.A.Ö., F.Ç.’nin dükkanına gidip tehditler savurduktan sonra tabancayla ateş etti. Mermi iş yerinin duvarına isabet ederken, kaçan şüpheli ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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