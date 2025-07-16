Sıcaktan bunalan leyleği hortumla su sıkarak serinletti

İnegöl'ün Akhisar Mahallesi'ndeki evinin penceresinden, kapının önündeki gölgeye sığınan leyleği gören Hüseyin Kuzu, dışarı çıkıp bahçe hortumuyla ona su sıktı. Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı ilçede, cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, suyun altına giren leyleğin de kanatlarını açıp ferahladığı görüldü.

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