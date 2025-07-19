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        Cuma namazı çıkışı silahlı saldırı; 4 yaralı (2)

        İZNİK'TEYAKALANDIBursa'nın Yenişehir ilçesinde cuma namazı sonrası cami önündeki kalabalığa tabancayla ateş açarak 4 kişiyi yaralayan Abdullah A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 00:59 Güncelleme: 19.07.2025 - 01:00
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        Cuma namazı çıkışı silahlı saldırı; 4 yaralı (2)
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        İZNİK'TEYAKALANDI

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde cuma namazı sonrası cami önündeki kalabalığa tabancayla ateş açarak 4 kişiyi yaralayan Abdullah A. (23), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İznik'te yakalanarak, gözaltına alındı. Bursa'ya getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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