Cuma namazı çıkışı silahlı saldırı; 4 yaralı (2)
İZNİK'TEYAKALANDIBursa'nın Yenişehir ilçesinde cuma namazı sonrası cami önündeki kalabalığa tabancayla ateş açarak 4 kişiyi yaralayan Abdullah A.
İZNİK'TEYAKALANDI
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde cuma namazı sonrası cami önündeki kalabalığa tabancayla ateş açarak 4 kişiyi yaralayan Abdullah A. (23), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İznik'te yakalanarak, gözaltına alındı. Bursa'ya getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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