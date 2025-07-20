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        Bursa'da 'kırmızı ışık' ihlali kazaya neden oldu: 8 yaralı

        BURSA'nın Yıldırım ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 01:06 Güncelleme: 20.07.2025 - 01:06
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        Bursa'da 'kırmızı ışık' ihlali kazaya neden oldu: 8 yaralı
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        BURSA’nın Yıldırım ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu iki otomobilin çarpıştığı kazada 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında Ankara Yolu Caddesi Otosansit Kavşağı’nda meydana geldi. Mahmut H. yönetimindeki 16 BRU 215 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yaparak Muhammet S. Yönetimindeki 77 ABD 619 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü Mahmut H. ile Hediye H. ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan Nadiye A., Ayşegül A., Miray A., Nuriye Y., Büşra P. ve Almira P. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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