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        Hayırsever vatandaş, TIR dolusu patatesi ihtiyaç sahiplerine dağıttı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir hayırsever, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla TIR dolusu patatesi ücretsiz olarak dağıttı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 19:44 Güncelleme: 22.07.2025 - 19:44
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        Hayırsever vatandaş, TIR dolusu patatesi ihtiyaç sahiplerine dağıttı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir hayırsever, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla TIR dolusu patatesi ücretsiz olarak dağıttı.

        Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde ismini vermek istemeyen hayırsever, yaklaşık 30 ton patatesi TIR’a yükleyerek mahalle sakinlerine dağıttı. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu. Dağıtım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, patateslerden almak isteyen vatandaşlara sırayla çuvallar teslim edildi.

        Patatesleri alan vatandaşlar hayırsevere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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