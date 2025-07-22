Bursa'da otomotiv fabrikasında yangın (2)

Bursa’da otobüs üretim fabrikasının depo ve müştemilat kısmından çıkan yangına fabrikanın itfaiye ekibinin yanı sıra HOSAB İtfaiye ekibi müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve zarar tespiti için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.