Orhaneli Balıoğlu Mahallesi'ne yeni hizmet binası yapılacak

Balıoğlu Mahallesi'ne uzun yıllar hizmet verecek modern bir yapı kazandırma hedefiyle yapılacak binada muhtarlık ve çay ocağı da yer alacak.

Yeni hizmet binasının altyapı çalışmaları ve inşaat malzemeleri Orhaneli Belediyesi tarafından karşılanacak.

Orhaneli Belediyesince, Balıoğlu Köyü Yardımlaşma Derneği öncülüğünde mahalle halkının ortak kullanımına sunulacak yeni bir hizmet binası inşa edilecek.

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