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        Bursa'da 'Çetkinler Çetesi' operasyonu: 19 gözaltı

        BURSA'da işletmelere zorla çöktüğü ve haraca bağladığı belirtilen Çetkinler Çetesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen Bülent Çetkin'in (58) de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 14:18 Güncelleme: 22.07.2025 - 14:18
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        Bursa'da 'Çetkinler Çetesi' operasyonu: 19 gözaltı
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        BURSA’da işletmelere zorla çöktüğü ve haraca bağladığı belirtilen Çetkinler Çetesi’ne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen Bülent Çetkin’in (58) de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle kentte esnafı ve işletmeleri haraca bağlayıp, ödeme yapmayan işletme sahiplerini işkence yaptıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. Yaklaşık 4 aylık çalışmada tespit edilen çetenin 2024 yılı Aralık ayında cezaevinden çıkan Bülent Çetkin’in yönettiği belirlendi.

        Suç örgütü üyelerinin, mekanlarına çağırdıkları kişileri kapıları kilitleyip sopalarla döverek cezalandırdıkları, eğlence mekanlarını basarak iş yeri sahiplerini darbettikleri, cebir ve tehdit yoluyla eğlence yerlerini almak istedikleri tespit edildi. Şüphelilerin, Nilüfer ilçesinde bulunan inşaatı devam eden siteye kalabalık şekilde giderek site kameralarını kırdıkları, inşaat firmasında çalışan müştekileri darbettikleri ve sitede bulunan bazı dairelere el koyup usulsüz şekilde sözleşme düzenleyerek sattıkları saptandı.

        Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 19 Temmuz günü tespit edilen 20 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerine yapılan baskınlarda 3 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 24 fişek, 2 kesici ve delici alet ele geçirildi.

        19 GÖZALTI

        Aralarında örgüt lideri Bülent Çetkin’in de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ünün de başka bir suç kaydı nedeniyle cezaevinde olduğu öğrenildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler örgütle iş birliği içinde olduğu belirlenen 2 kişiyi de gözaltına aldı.

        Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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