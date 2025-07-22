Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bariyerlere çarpan minibüsün şoförü yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde bariyerlere çarpan minibüsün şoförü Hayrettin D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 12:56 Güncelleme: 22.07.2025 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bariyerlere çarpan minibüsün şoförü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde bariyerlere çarpan minibüsün şoförü Hayrettin D. (51), yaralandı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında, İnegöl-Alanyurt kara yolunda meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl yönüne giderken Hayrettin D.’nin kontrolünü yitirdiği 20 LM 296 plakalı minibüs, bariyerlere çarptı. Sürücü Hayrettin D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hayrettin D. sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Streç filme sarılı halde bulundu!
        Streç filme sarılı halde bulundu!
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        34 yolcuyla köprüde sıkıştı!
        34 yolcuyla köprüde sıkıştı!
        Tatil öncesi harcamalar katlandı
        Tatil öncesi harcamalar katlandı
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Haftada 4 gün! Çalışanların stresi azaldı, performansı arttı
        Haftada 4 gün! Çalışanların stresi azaldı, performansı arttı
        Dünya bu yaz daha hızlı dönüyor
        Dünya bu yaz daha hızlı dönüyor
        Zayıf bir şifre nasıl 700 kişiyi işsiz bıraktı?
        Zayıf bir şifre nasıl 700 kişiyi işsiz bıraktı?

        Benzer Haberler

        Bursa'da "Çetkinler" suç örgütü çökertildi
        Bursa'da "Çetkinler" suç örgütü çökertildi
        Türkiye'den 6 ayda 6,3 milyar dolarlık binek otomobil ihraç edildi
        Türkiye'den 6 ayda 6,3 milyar dolarlık binek otomobil ihraç edildi
        Paralimpik milli yüzücü Serhat Polat olimpiyat kotası için günde çift idman...
        Paralimpik milli yüzücü Serhat Polat olimpiyat kotası için günde çift idman...
        Bursa Teknik Üniversitesi'ne 5 yıllık "tam akreditasyon" verildi
        Bursa Teknik Üniversitesi'ne 5 yıllık "tam akreditasyon" verildi
        İnegöl'de evin önündeki ağaçlar yandı
        İnegöl'de evin önündeki ağaçlar yandı
        Bursalı firma tarafından geliştirilen Türkiye'nin milli deniz topu fuarda t...
        Bursalı firma tarafından geliştirilen Türkiye'nin milli deniz topu fuarda t...