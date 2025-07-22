Bursa'da otomotiv fabrikasında yangın

Nilüfer ilçesi Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde otobüs üretimi yapan otomotiv fabrikasında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın depo ve müştemilat kısmından çıkan yangına, ilk müdahaleyi OSB İtfaiyesi ile fabrikanın itfaiye ekipleri yaparken, bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı takviye ekipler sevk edildi. Fabrikadan yükselen siyah dumanlar ilçenin birçok noktasından görülürken, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.