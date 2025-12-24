Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da araçtan açılan ateş sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde seyir halindeki araçtan ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 21:43 Güncelleme: 24.12.2025 - 21:48
        Bursa'da araçtan açılan ateş sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde seyir halindeki araçtan ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Esenevler Mahallesi Emir Caddesi'nde seyir halindeki araçtan silahla ateş edildi.

        Bu sırada caddede bulunan E.A, bacağından yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

