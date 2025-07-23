Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da ruhsatsız silah operasyonu: Çok sayıda tabanca ve mermi ele geçirildi

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 01:08 Güncelleme: 23.07.2025 - 01:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da ruhsatsız silah operasyonu: Çok sayıda tabanca ve mermi ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

        Bursa’nın İnegöl ilçesinde Mehmet A. idaresindeki bir araçta ruhsatsız silah taşındığı bilgisi üzerine jandarma komutanlığına bağlı JASAT timi ve Eskikaracakaya Karakolu ekipleri harekete geçti. Mezit Boğazı mevkisinde aracı durduran ekipler, Mehmet A. ve yanında bulunan Yavuz G.’yi gözaltına aldı. Araçta ve Mehmet A.'nın evinde yapılan aramalarda; 6 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatlı tabanca ile 1 ruhsatlı av tüfeği, 14 şarjör ve 267 mermi ele geçirildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
        Sakarya'da, Bilecik'te, İzmir'de, Karabük'te ve Eskişehir'de yangın
        Sakarya'da, Bilecik'te, İzmir'de, Karabük'te ve Eskişehir'de yangın
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Trump: Şi Cinping beni davet etti
        Trump: Şi Cinping beni davet etti
        İtalya'dan Szymanski'ye teklif!
        İtalya'dan Szymanski'ye teklif!
        Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı
        Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Kim dolardan daha güçlü?
        Kim dolardan daha güçlü?
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada

        Benzer Haberler

        Bursa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı
        Bursa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı
        Bursa'da kaçak silah taşıyan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı
        Bursa'da kaçak silah taşıyan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı
        Bursa'da 4 katlı binada çıkan yangında alevler arasında kalan kadını mahall...
        Bursa'da 4 katlı binada çıkan yangında alevler arasında kalan kadını mahall...
        Hayırsever vatandaş, TIR dolusu patatesi ihtiyaç sahiplerine dağıttı
        Hayırsever vatandaş, TIR dolusu patatesi ihtiyaç sahiplerine dağıttı
        Bursa'da otomotiv fabrikasında yangın (2)
        Bursa'da otomotiv fabrikasında yangın (2)
        Tehlikeye aldırmadan sulama kanalında serinlediler
        Tehlikeye aldırmadan sulama kanalında serinlediler