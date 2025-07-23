Bursa'da 'Çetkinler Çetesi' operasyonu: 19 gözaltı (2)
SORUŞTURMAKAPSAMINDA 17 KİŞİ TUTUKLANDIBursa'da işletmeleri haraca bağladığı öne sürülen 'Çetkinler Çetesi'ne yönelik soruşturmada, gözaltına alınan 19 kişi gözaltına alınırken, 3 şüphelinin ise farklı suçtan cezaevinde olduğu ortaya çıktı.
SORUŞTURMAKAPSAMINDA 17 KİŞİ TUTUKLANDI
Bursa’da işletmeleri haraca bağladığı öne sürülen ‘Çetkinler Çetesi’ne yönelik soruşturmada, gözaltına alınan 19 kişi gözaltına alınırken, 3 şüphelinin ise farklı suçtan cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında örgüt lideri olduğu iddia edilen Bülent Çetkin’in yanı sıra Z.Z.Ü., R.B., Ö.Ö., A.G., O.Ç., M.Ç., M.G., İ.K., B.V., A.Y., Ö.Ş., M.Ş., A.K., F.Ç., F.K. ve R.Ö.’nün de aralarında bulunduğu toplam 17 kişi tutuklandı, M.G., M.Ü., C.B., M.C. ve M.E.S. isimli 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırdı.
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