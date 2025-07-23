Bursa'da trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kazada hayatını kaybeden Şükrü K'nin Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Süleyman K. ile otomobilde bulunan sürücünün babası Şükrü K. (52) ve annesi Fatma K'nin (45) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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