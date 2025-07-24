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        Mağazadan 100 bin liralık telefonu alıp kaçan şüpheyi polis yakaladı

        BURSA'da mağazada incelediği 100 bin liralık telefonu alıp, koşarak uzaklaşan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 10:37 Güncelleme: 24.07.2025 - 10:40
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        Mağazadan 100 bin liralık telefonu alıp kaçan şüpheyi polis yakaladı
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        BURSA'da mağazada incelediği 100 bin liralık telefonu alıp, koşarak uzaklaşan S.K. (19), emniyetin 'Güven Timleri' tarafından yakalandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir telefon mağazasına giren S.K., vitrindeki 100 bin lira değerindeki telefonu inceleyeceğini söyleyerek görevliden istedi. Cep telefonu eline alıp koşarak mağazadan çıkan S.K., bölgede görevli 'Güven Timleri' tarafından yakalandı. O anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; S.K.'nin çaldığı telefon ile kaçtığı, ardından bir iş yerinin önünde 'Güven Timleri' tarafından yakalandığı görüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemede 'Hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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