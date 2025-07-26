Bakan Uraloğlu: Bölünmüş yol ağımızı 29 bin 787 kilometreye çıkardık

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 29 bin 787 kilometreye çıkardık. İnşallah bu sene sonu itibarıyla bunu 30 bin kilometreye tamamlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın 15 bin kilometre bölünmüş yol hedefini, 'bunu nereye yapacaksınız' diyen insanlara buradan sesleniyorum. Bakın ilk 15 bini bitirdik, ikinci 15 binde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Bursa'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı tamamlanan Doğancı Tüneli'nin açılışına katıldı. Bakan Uraloğlu'na Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Varank, Osman Mesten, Mustafa Yavuz, Emine Yavuz Gözgeç, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay ve vatandaşlar eşlik etti. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, "Şu anda Bursa'yı Orhaneli üzerinden Balıkesir-Kütahya Devlet Yolu'na bağlayan yol üzerinde bulunduğumuz 89'uncu kilometrede, Bursa'nın iç kesimlerle olan bağlantısını sağlaması bakımından önemli bir güzergah. Ve sıklıkla tercih edilen yolumuz her gün ortalama 9 bin araç tarafından kullanılıyor. Bu yol, Orhaneli ve Keles'in su kaynaklarının, mermer ocaklarının lojistiği ve bölgenin iç kesimlerle bağlantısı için de hayati bir öneme sahip. Ancak özellikle kış aylarında Doğancı Barajı yolunun dik ve virajlı yapısı, sürücüler için ciddi zorluklar oluşturuyordu" dedi. Doğancı Tüneli Projesi'ni bu kapsamda hayata geçirdiklerini söyleyen Uraloğlu, "Toplam 3,2 kilometre uzunluğunda, 2,7 kilometresi tek yol standardında bitümlü sıcak karışım kaplama olan bu yolun projesini tamamladık. 2,344 metre uzunluğunda tek tüplü Doğancı Tüneli'yle birlikte 220 metre uzunluğunda bir viyadük ve bir hemzemin kavşak inşa ettik" diye konuştu.

'İLMEK İLMEK İŞLEDİĞİMİ TÜNELLERDEN BİRİSİ' Bakan Uraloğlu, "Doğancı Tüneli sadece bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda Orhaneli ve Keles'in geleceğine açılan bir kapıdır. Ben inşaat mühendisiyim. Bundan önceki görev yerim olan Karayolları Genel Müdürlüğü görevimde de bu tünele gelmiştim. Bu tünel mühendislik anlamında gerçekten bir mühendislik eseri ve Türkiye'deki en zor tünellerden birisi olduğunu söylemek isterim. Zorluktan biz şunu kastederiz. Eğer bir tüneli kayalarla delip patlatıyorsanız, en kolay tünel odur. Ama böyle 'gıdım gıdım' deriz ya, santim santim kazıyorsanız; çok kolay kazılması olduğu halde zor oluyor. Onun için de burası santim santim kazdığımız, ilmek ilmek işlediğimiz tünellerden bir tanesidir. Türkiye'deki en zor 5 tünelin arasındadır. O yüzden burada gerçekten bir mühendislik ve işçilik eseri ortaya konmuştur. Onun için ben arkadaşlarıma, firmamıza bu anlamda sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum" dedi. 'TOPLAM 353 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ'

Tünel sayesinde zorlu şartlarda geçilen dik ve virajlı yolları ortadan kaldırıp güzergahtaki trafik güvenliğini artırarak, konforlu ve güvenli yolculuk tesis ettiklerini ifade eden Uraloğlu, "Proje, bölgede ticaretin ve turizmin daha da canlanmasına, bölgenin kalkınmasının önünü açarak insanımızın yaşam kalitesini inşallah yükseltecek. Tünelimiz sayesinde mevcut Doğancı Barajı geçişini 1,6 kilometresi kısaltarak, bu kesimdeki seyahat süresini 15 dakikadan 3 dakikaya düşürdük. Bu sayede, zamandan 324 milyon lira, akaryakıttan 29 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 353 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Bu da buraya harcadığımız paranın birkaç içerisinde amorti edilmesi demektir. Karbon salınımını yıllık 1725 ton azaltarak Bursa'nın eşsiz doğasını koruyacağız. Ayrıca tünelin giriş ve çıkış portallerine 10 bin adet ağaç ve peyzaj bitkisi diktik. Tünel içerisinden drene edilen geri dönüşüm suyuna damlama sulama sistemi kurarak çevreci bir yaklaşım sergiledik. Böylece, Bursa'nın yeşil dokusunu koruma misyonumuza sadık kalarak, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağladık ve bu eşsiz şehri nesiller boyu yaşatacak bir miras bıraktık" diye konuştu.

'GELECEĞİ GÖRMEK BÖYLE BİR ŞEY' Son 23 yılda Türkiye'nin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattıklarını söyleyen Abdulkadir Uraloğlu, "2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 29 bin 787 kilometreye çıkardık. İnşallah bu sene sonu itibarıyla bunu 30 bin kilometreye tamamlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın 15 bin kilometre bölünmüş yol hedefini, 'bunu nereye yapacaksınız' diyen insanlara buradan sesleniyorum. Bakın ilk 15 bini bitirdik, ikinci 15 binde çalışmalarımız devam ediyor. Geleceği görmek tam da böyle bir şeydir. Zorlu coğrafyalarda, yüksek dağları ve derin vadileri aşarak, doğaya meydan okuyan köprü ve tünellerle güvenli ve konforlu ulaşım sağladık. 2002'ye kadar 80 yılda sadece 50 kilometre tünel inşa edilmişken, biz bu uzunluğu 815 kilometreye çıkardık. 15 kattan biraz daha fazla arttırmış olduk. Uç uca eklediğimizde Bursa'dan soluksuz bir şekilde, neredeyse Adana'ya uzanan adeta bir yer altı köprüsüyle gidebiliriz diyebiliriz" dedi. BURSA'YA YÖNELİK YATIRIMLAR Bursa'ya yönelik yatırımlara da değinen Uraloğlu, "Marmara ve Ege bölgeleri arasında uzanan gelişmiş otoyol ve bölünmüş yol güzergahında geçiş noktası olan şehrimiz, her geçen gün büyüyor. Bu nedenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Bursa'nın şehir merkezi, ilçeleri ve çevre illerle ulaşım standardını yeni ulaşım yatırımlarıyla güçlendiriyoruz. 2002 yılından bu yana Bursa'nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 267 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 195 kilometreden 610 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplama yol uzunluğunu 148 kilometreden 804 kilometreye çıkardık. Hiç tüneli yoktu, yaklaşık 15,5 km uzunluğunda 6 adet tünel inşa ettik. İstanbul-Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Bursa Çevre Otoyolu, Bursa-Eskişehir-Ankara Yolu, Bursa-Karacabey Yolu, Bursa-Mudanya gibi nice güzergahı bölünmüş yol olarak tamamladık. İznik Çevre Yolu'nu açtık. Bugün itibarıyla da Çalı, Erenler-Harmancık, Dursunbey-Tavşanlı, Mudanya Gemlik Yolları gibi 18 kara yolu projesinde yapım çalışmalarına devam ediyoruz" diye konuştu.