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        Bursa'da orman yangını

        BURSA'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 17:02 Güncelleme: 26.07.2025 - 17:05
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        Bursa'da orman yangını
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        BURSA'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Yangın, saat 16.00 sıralarında Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde çıktı. Ağaçlardan yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların müdahale ettiği yangını havadan ve karadan kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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