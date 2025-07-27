Bursa'da orman yangını (12)
ORHANELİ'DEKİYANGIN KONTROL ALTINA ALINDIBursa'nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde çıkan orman yangını, 10 saat sonra kontrol altına alındı.
ORHANELİ’DEKİYANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde çıkan orman yangını, 10 saat sonra kontrol altına alındı. Yangının enerjisinin düşürüldüğü ve tehlike boyutunun bulunmadığı kaydedildi.
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