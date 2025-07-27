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        Bursa'daki yangın bölgesi dronla görüntülendi; tahliye edilen mahallelere dönüş başladı (3)

        BURSAVALİLİĞİ: 3 HELİKOPTER İLE 3 UÇAK HAVADAN DESTEK SAĞLIYORBursa Valisi Erol Ayyıldız ile birlikte Yangın Harekat Merkezi'nde söndürme çalışmalarını takip eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan'dan bölgede yürütülen çalışmalar ve yangının seyri hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 09:18 Güncelleme: 27.07.2025 - 09:20
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        Bursa'daki yangın bölgesi dronla görüntülendi; tahliye edilen mahallelere dönüş başladı (3)
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        BURSAVALİLİĞİ: 3 HELİKOPTER İLE 3 UÇAK HAVADAN DESTEK SAĞLIYOR

        Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile birlikte Yangın Harekat Merkezi’nde söndürme çalışmalarını takip eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan’dan bölgede yürütülen çalışmalar ve yangının seyri hakkında bilgi aldı.

        Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, söndürme çalışmalarına 3 helikopter ve 3 uçakla havadan destek verildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

        “Yangınlara yönelik müdahale çalışmaları, AFAD koordinasyonunda ve ilgili tüm kurumlarımızın iş birliğiyle yürütülmektedir. Sahada görev yapan 1777 personel ve 688 kara aracı ile birlikte, Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 3 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağı havadan destek sağlamaktadır. Ekiplerimizin sergilediği kararlı, koordineli ve özverili müdahale sayesinde yangının yayılım hızı ve enerjisi önemli ölçüde kontrol altına alınmıştır. Yangınla mücadele çalışmaları, AFAD koordinasyonunda, kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz ve vatandaşlarımızın desteğiyle aralıksız şekilde sürdürülmektedir.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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