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        3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 22:35 Güncelleme: 27.07.2025 - 22:40
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        3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
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        BURSA’nınİnegöl ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza saat 21.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Ali A. (46) yönetimindeki 16 BPH 431 plakalı otomobil yaya geçidinde durunca, arkasında seyir halindeyken duran Alanur K.’nın (22) kullandığı 16 AGH 700 plakalı otomobile, Batuhan S.(18) idaresindeki 16 BHS 707 plakalı otomobil çarptı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan Alanur K. da otomobiliyle, önünde duran Mehmet Ali A.'nın kullandığı otomobile çarptı. 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza da Batuhan S. ve Alanur K. ile otomobilde bulunan Melisa A. (21) ve Naz N.(17) yaralandı.

        İhbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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