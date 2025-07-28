Zeytinliğe uçan biber yüklü kamyonda sıkışan sürücü yaralandı

Kaza saat 20.30 sıralarında Bayırköy yolunda meydana geldi. Enis Akkılıç idaresindeki 45 AKE 766 plakalı dolmalık ve sivri biber yüklü kamyon, Orhangazi istikametine seyir halindeyken virajda kontrolden çıktı. Yol kenarındaki zeytinliğe savrulan kamyon, yaklaşık 40 metre sürüklendikten sonra devrildi. Kazada sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

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