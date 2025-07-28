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        Bursa'da orman yangınları 3'üncü gününde (2)

        YANGINRÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜBursa'nın Orhaneli ilçesinde devam eden orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 15:47 Güncelleme: 28.07.2025 - 15:47
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        Bursa'da orman yangınları 3'üncü gününde (2)
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        YANGINRÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde devam eden orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Aynı anda birçok farklı noktada yükselen alevlere müdahale sürerken, o anlar dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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