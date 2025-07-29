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        Bursa'daki orman yangını 4'üncü gününde; yanan alanlar dronla görüntülendi (2)

        YANGINAMÜDAHALE EDERKEN, ALEVLERİN ARASINDA KALDILARBursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde etkili olan orman yangınına müdahale 4'üncü gününde de sürerken, söndürme çalışmalarına katılan ve alevlerin arasında kalan bir görevli o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:19 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:20
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        Bursa'daki orman yangını 4'üncü gününde; yanan alanlar dronla görüntülendi (2)
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        YANGINAMÜDAHALE EDERKEN, ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR

        Bursa’nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde etkili olan orman yangınına müdahale 4'üncü gününde de sürerken, söndürme çalışmalarına katılan ve alevlerin arasında kalan bir görevli o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Tahliye edilen Çamoğlu Mahallesi yolunda alevlerin ortasında kalan ekiplerin, “Yangının arasında kaldık, Çamoğlu’nda. Yangının arasında kaldık” diyerek yardım istediği anlar görüntülere yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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