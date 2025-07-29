Bursa'daki orman yangını 4'üncü gününde; yanan alanlar dronla görüntülendi (2) YANGINAMÜDAHALE EDERKEN, ALEVLERİN ARASINDA KALDILARBursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde etkili olan orman yangınına müdahale 4'üncü gününde de sürerken, söndürme çalışmalarına katılan ve alevlerin arasında kalan bir görevli o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.07.2025 - 11:19 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:20 facebook

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