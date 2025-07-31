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        Yanan dağ evinden geriye çanak anten ile soba kaldı

        BURSA'nın Kestel ve Gürsu ilçelerindeki orman yangını 4'üncü gününde, Orhaneli ve Harmancık ilçelerindeki orman yangını ise 5'inci gününde kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 11:12 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:15
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        Yanan dağ evinden geriye çanak anten ile soba kaldı
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        BURSA’nın Kestel ve Gürsu ilçelerindeki orman yangını 4’üncü gününde, Orhaneli ve Harmancık ilçelerindeki orman yangını ise 5’inci gününde kontrol altına alındı. Her iki bölgede de soğutma çalışmaları sürerken, Gürsu’da griye dönen ormandaki bir dağ evinden geriye eşyaların demirleri, çanak anten ve soba kaldı.

        Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde 26 Temmuz'da saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Aynı gün saat 17.30 sıralarında Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını da Gürsu ilçesine ulaştı. Alevlere 35 hava aracı, 1136 kara aracı ve 2 bin 600 personel ile havadan ve karadan müdahale edildi. Gürsu, Kestel, Harmancık, Orhaneli, Büyükorhan ve Osmangazi ilçesine bağlı toplam 12 mahallede 1315 hane ve 3 bin 763 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Kestel-Gürsu ilçelerindeki orman yangını 4'üncü gününde, Orhaneli-Harmancık ilçelerindeki orman yangını 5'inci gününde kontrol altına alınıp söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise hala sürüyor.

        Yangınların kontrol altına alınmasıyla tahliye edilen mahallelerdeki vatandaşlar evlerine geri dönerken, her 2 bölgedeki orman alanları yeşilden griye büründü. Gürsu ilçesinde yanan alandaki bir dağ evinden geriye ise eşyaların demirleri, soba ve çanak anten kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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