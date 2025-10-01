Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        1 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ahmet Kılıçaslan'ın (25) öldüğü silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Giriş: 01.10.2025 - 12:12 Güncelleme: 01.10.2025 - 12:15
        1 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi
        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ahmet Kılıçaslan’ın (25) öldüğü silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. 2 kişinin de yaralandığı kavganın, kız meselesi nedeniyle çıktığı bildirildi.

        Olay, 28 Eylül’de saat 14.00 sıralarında kırsal Kozluca Mahallesi yolunda meydana geldi. Husumetli olan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar birbirine tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Ahmet Kılıçaslan (25), Fırat D. (20) ile Samet S. (21) yaralandı. Özel araçla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Kılıçaslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kavgayı duyarak hastaneye gelen tarafların yakınları arasında çıkan kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.

        Tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgaya karışan gruplara yönelik, jandarma ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Hayatını kaybeden Ahmet Kılıçaslan’ın da bulunduğu gruptan Fehmi P. (26), Burak S. (25) ve Rus uyruklu Anzhela A. (21), karşı gruptan ise tedavileri tamamlanan Fırat D. ile Samet S., Cahit E. (21), Emre S. (20), Serhat S. (19), Baran Ş. (22) ve Mesut T. (18) yakalanarak gözaltına alındı.

        GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

        Tarafların arasında kız meselesi yüzünden husumet bulunduğu belirtilirken, şüpheliler, 3 gün süren sorgulamalarının ardından bu sabah, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

