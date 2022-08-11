BURSA (AA) - Bursa'da, AntExpo AŞ tarafından 20-22 Ekim'de Antalya'da açılacak Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve, Depolama, Ambalaj, Lojistik, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Fuarı'nın tanıtımı için etkinlik düzenlendi.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Senih Yazgan, Uludağ İhracatçı Birlikleri'ndeki programda, Türkiye'de yaş meyve sebze sektöründe bugüne kadar sınırlı sayıda uluslararası organizasyon yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin coğrafi konumunun önemine dikkati çeken Yazgan, şunları ifade etti:

"Türkiye'den çıkan bir tırın Orta Avrupa'ya ulaşma süresi, yolda ve gümrük kapılarında herhangi bir aksilik olmadığı takdirde 2,5 gün. Rusya'ya ulaşma süresi 2,5 gün. Orta Asya'ya ulaşma süresi yaklaşık 4-5 gün. Hele hele uçak kargoyla Uzak Doğu'ya ulaşmasının yaklaşık olarak 12 saatlik bir süreç olduğunu düşünürsek, özellikle yaş meyve tüketiminde önemli bir tedarik konumunda olabilecek bir coğrafi konumda. Böyle bir ülkenin bugüne kadar bu anlamda uluslararası müşterilerini kendi ülkesinde ağırlayamamış olması gerçekten büyük bir eksiklikti. Önceki yıllarda AntExpo AŞ ile yaş meyve sebze sektörüne yönelik uluslararası fuar organizasyonunu hayata geçirdik ancak pandemi nedeniyle ara verildi. Bu yılın sonuna doğru ekim ayı içinde önemli bir organizasyon yapılacak. Antalya'da yapılacak olan etkinliğe önemli ölçüde yurt dışından alım yapanlar ya da bizim şu anki var olan ihracatçılarımızın temas halinde olduğu müşterilerinin ülkemize getirilerek, ülkemizde ürünün üretildiği yer gösterilerek, hangi coğrafyalarda, hangi bölgelerde, nasıl bir tedarik çalışmasını yaptıklarını kendilerine göstererek ikna süreçlerini çok daha basit halledebilecekleri bir organizasyon olacak. Aynı zamanda ihracatçı firmalarımızın, tesislerini bu türdeki tedarikçilerine gösterebilme fırsatını yaratabileceği bir etkinlik olacak. O nedenle biz bunu çok önemsiyoruz."

AntExpo Fuarcılık Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Murat Özer de fuarın iki yıl aradan sonra üçüncüsünün gerçekleştirileceğini belirtti.

Yaş meyve sebze sektöründe insanların gördüklerini, dokunduklarını almak istediğini dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"İnsanlar meyveleri tatmak istiyor. Dolayısıyla bu fuarlar bu açıdan ön plana çıkıyor. Bu sene biraz daha tecrübeliyiz. En son fuara 97 katılımcı firma oldu. Bu sene de bu rakama ulaşacağımıza inanıyorum. Yurt dışı alım heyetleri programına geçtiğimiz senelerden çok daha farklı bir şekilde çalışıyoruz. Direkt nokta atışı yapıyoruz. 4 bin 500-5 bin firmamız var. Bunlar Avrupa özelinde, Türkiye ve Akdeniz coğrafyasından düzenli mal alanlar. Bu firmaları tek tek Türkiye'ye davet ediyoruz. Hedefimiz yaklaşık yüzde 10'unu getirmek."

Ticaret Bakanlığının da fuarı destek kapsamına aldığını söyleyen Özer, bu organizasyonun yurt dışındaki ticaret müşavirleri tarafından duyurulduğunu belirtti.

Üretici ve ihracatçı firmaların temsilcilerinin katıldığı toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sonra erdi.

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