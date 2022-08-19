Yankesicilik şüphelisi gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - İstanbul ve Bursa'da yankesicilik ve tırnakçılık yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu zanlı Adel B'nin (50) yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'dan kiraladığı 16 UJV 64 plakalı araçla seyreden şüpheliyi takibe alan ekipler, bu kişinin Yalova'nın Termal ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.



Bu ilçede gözaltına alınan Adel B, Gemlik'e getirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.