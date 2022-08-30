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Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

AA

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale, Bilecik ve Yalova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlamalar yapıldı.

Bursa'da, Heykel semtindeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursalıların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan, siyasi parti il başkanları ile vatandaşların katıldığı tören, Bursa Valiliği'nde devam etti.

- Eskişehir

Vilayet Meydanı'ndaki törende Vali Erol Ayyıldız, Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından kutlama programı Atatürk Bulvarı'nda sürdü.

Bulvardaki etkinlikte, Vali Ayyıldız, Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Kadıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, tören aracıyla askeri birliklerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Protokolün şeref tribünündeki yerlerini almasının ardından askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Kutlamalar, resmigeçit töreniyle sona erdi.

Törene, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan ve Emine Nur Günay, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

- Balıkesir

Balıkesir'deki kutlamalar, Atatürk Anıtı'na Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenklerinin bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kuva-yi Milliye Meydanı'ndaki törende ise Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, halkın bayramını kutladı.

Hava Piyade Albay Rasim Süt'ün konuşmasının ardından öğrenciler, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili şiirler okudu.

Askeri bando ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibin gösterileri sonrasında resmigeçitle kutlamalar tamamlandı.

- Kütahya

Kütahya Zafer Meydanı'nda Valilik önünde düzenlenen törende, Vali Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz ile Belediye Başkanı Alim Işık, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çelik, Gündüz ve Işık, valilik makamında tebrikleri kabul etti.

- Çanakkale

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda Vali İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit ve Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Vali Aktaş, valilik binasında tebrikleri kabul etti.

Törenlerin ikinci bölümü Kordon Boyu'nda yapıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma sonrasında Çanakkale Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibinin gösterisi sunuldu. Resmigeçidin ardından tören sona erdi.

Ayrıca, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri denizde gösteri sundu.

- Bilecik

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Vali Kemal Kızılkaya ve Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Jandarma Yüzbaşı Erkan Yavaş'ın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler seslendirildi.

Tören, Valilik'te tebriklerin kabulünün ardından şehitlikte devam etti. Protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına çiçek bırakıldı, Kur'an-ı Kerim tilavetine yer verildi. Saygı atışıyla süren programda Vali Kızılkaya, şehitlik defterini imzaladı.

- Yalova

Yalova'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Muammer Erol, Garnizon Komutan Vekili Deniz Piyade Albay Uğur Çelikten ile Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, halkın ve törene katılanların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Halk oyunları gösterisi ve resmigeçit töreninin ardından kutlamalar, Vali Erol'un makamında tebriklerin kabulü ile son buldu.

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