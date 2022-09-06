BTÜ öğrencilerinin takımı "VENA", TEKNOFEST KARADENİZ'den birincilik ödülüyle döndü

BURSA (AA) - ​​​​​​​Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde bu yıl Samsun'da Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri Nurcan Acar, Mustafa Kargı ve Büşra Bulut'tan oluşan BTÜ-VENA Takımı, yaklaşık 1 yıl süren çabalarını birincilikle taçlandırdı.

BTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Proje Kategorisinde birincilik ödülüne layık görülen "VENA" takımı, BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Duman danışmanlığında takım kaptanı Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencisi Nurcan Acar ile Mustafa Kargı ve Büşra Bulut'tan oluşuyor.



Kalp damar sağlığı alanında kullanılan stentlerin konu edildiği "ilaç yüklü polimerik kaplamalı metal stentler" adlı proje ile birinciliğe ulaşan BTÜ VENA’nın akademik danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Duman, çalışmalarının ödüle layık görülmesinden çok mutlu olduğunu belirtti.



Öğrencileri ile gerçekleştirdikleri projede, hastaya özel kobalt-krom (Co-Cr) esaslı stent tasarımlarının yapıldığını aktaran Duman, şöyle devam etti:



"Çıplak metalik stentlerin üretilmesi ve ilaç salımlı biyobozunur polimer kaplama yapılarak, damarın tekrar tıkanma riskini azaltarak, stentten gerçekleşecek olan ilaç salım ile hastaları sağlığına kavuşturmak için 'ilaç yüklü polimerik kaplamalı metal stentler' geliştirdik. Burada önemli olan nokta ise bu stentlerin üretimlerinin yerli olarak gerçekleştirilmesi. Bu tür stentlerin yurt dışından temininde yüksek maliyet ile karşılaşılıyor. Proje kapsamında yerli üretimi gerçekleştirdik. Böylece hem maliyeti düşürmeyi hem de dışa bağımlılığı azalmayı başardık. Projenin başarısı için azami gayret gösteren BTÜ-VENA takımı üyelerine, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Arif Karademir’in şahsında tüm BTÜ camiasına ve sponsor olan kuruluşlara teşekkür ederim."

Takım kaptanı Nurcan Acar da TEKNOFEST KARADENİZ’den Bursa’ya birincilik ödülü ile dönmekten gurur duyduklarını kaydetti.



Acar, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almış olmanın kendisini ve takım arkadaşlarını mutlu ettiğini vurguladı.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ise şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye’nin en büyük ve dünyanın sayılı teknoloji festivalleri arasında olan TEKNOFEST’te farklı kurum ve kuruluşlardan çok sayıda takım yer aldı. Farklı kategorilerdeki yarışmalarda gençlerin bilgi ve yeteneklerini gözler önüne serdiği TEKNOFEST milli teknolojinin de bir yandan gelişmesini teşvik ederken diğer yandan da sergi alanı olanı işlevini de görüyor. Rekorların ve rekortmenlerin festivali olan TEKNOFEST’e öğrencilerimiz yorulmak nedir bilmeden, gece gündüz demeden hazırlandılar. Bu eşsiz teknoloji ve bilim ortamına, doğru proje ve ürünlerle çıkma gayreti içinde oldular. Bu şölende BTÜ adına çeşitli kategorilerde yarışan pek çok takımımız boy gösterdi. Bu takımlarımız çeşitli dereceler elde etti. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bunun yanı sıra TEKNOFEST KARADENİZ’de biyoteknoloji alanında katılan, 'ilaç yüklü polimerik kaplamalı metal stentler' projeleri ile hak ettikleri birincilik ödülünü de Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden alan BTÜ-VENA’nın çalışmalarının da takdire şayan olduğunu düşünüyorum."

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