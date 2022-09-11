Bursa'da tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, elinde bulunan tarihi eserleri satmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.D'nin (33) elindeki tarihi eser niteliğindeki sikke ve objeleri satmak için müşteri aradığını tespit etti.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, onu 29 sikke, 1 gümüş zincir ve 1 yüzüğü satmak isterken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Ele geçirilen eserlerin müze müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.