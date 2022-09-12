Bursa'da gerçekleştirilen Uluslararası Uzay Kongresi sona erdi

BURSA (AA) - Bursa'da Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi (ISC 2022) sona erdi.

GUHEM'den yapılan açıklamaya göre, GUHEM'in ev sahipliğinde, Plan-S, Roketsan, Türksat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneğinin (SASAD) destekleriyle, Altair Enterprises tarafından organize edilen kongre tamamlandı.

Dünyanın uzay endüstrisi liderlerini Bursa'da buluşturan kongrede, üç gün boyunca küresel uzay sektöründeki gelişmeler ve gelecek projeksiyonu konuşuldu.

Kongre kapsamında uzay endüstrisini daha ileri seviyelere taşımak amacıyla alandaki son gelişmeler, yaklaşımlar ve küresel konular ele alınarak fikir paylaşımı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, Uluslararası Uzay Kongresinin Türkiye'de ilk kez gerçekleşmesine vesile olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Kongreye 18 ülkeden uzay alanında çalışmalar yürüten 100'ün üzerinde konuşmacının katıldığını belirten Mirahmetoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim için çok heyecan verici bir deneyim oldu. Kongre, sektörün ileri gelenlerine ülkemizin uzay alanındaki potansiyelini tanıtmamıza imkan sağladı. Ayrıca ülkemizde uzay alanında faaliyet gösteren pek çok şirketin de yabancı şirketlerle yeni iş birlikleri kurması noktasında önemli bir platform oluşturdu. GUHEM olarak uzay farkındalığını artırmak için çalışan bir kurumuz. Bu farkındalığı oluşturmak için sadece yerel değil uluslararası arenada da büyük işler başarıyoruz. Bu kapsamda ülkemizi yurt dışında temsil edecek çeşitli etkinliklere katılıyor ve bu tür etkinlikleri ülkemize kazandırmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Kongremize destek veren tüm kurumlarımıza, üç gün boyunca bizlerle birlikte olan konuşmacılarımız ile yerli ve yabancı tüm konuklarımıza teşekkür ediyoruz."



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