İnegöl'ün ceviz üretim merkezi Konurlar Mahallesi'nde rekolte iki katına çıktı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde hasada başlayan ceviz üreticileri, ürünlerini satışa sunuyor.



İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, ilçenin ceviz üretim merkezlerinden kırsal Konurlar Mahallesi'nde hasat mesaisine başlayan üreticilerle görüştü.



Çelik, yaptığı açıklamada, mahallede 10 yıl önce küçük çapta oluşturulmaya başlanan ceviz bahçelerinin iyi bir noktaya geldiğini bildirdi.

Konurlar cevizinin çok kaliteli olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:



"Çiftçilerimizin bir kısmı makineyle silkeleyip, işçilerle toplayıp yeşil halde satıyor. Bazı çiftçilerimiz yeşil satmayıp, bekleyip içini çıkarıp kuru bir şekilde satıyor. Bugün burada üretilen ceviz katlaya katlaya gidiyor. Önceki yıl 250 ton, geçen yıl ise 500 ton ceviz üretilmişti. Bu yıl da 1000 ton. Önümüzdeki sene ise 2 bin tona doğru yaklaşacak. Çünkü bahçeler genç ve büyüme evresinde. Şu an yaş ceviz 12 liradan satılmakta. Bu sene cevizin kaliteli olmasından dolayı kuru olarak 60-70 liraya çıkma beklentisi var. Zaten pazar sorunu da yok. Bu ceviz gerçekten kapış kapış giden bir ceviz."

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