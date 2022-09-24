Zeki Müren vefatının 26'ncı yılında mezarı başında anıldı

BURSA (AA) - Türk Sanat Müziğinin unutulmaz isimlerinden besteci ve ses sanatçısı Zeki Müren'in vefatının 26'ncı yılı dolayısıyla Bursa'daki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.

Emirsultan Mezarlığı'ndaki törene sanatçının yakınları, dostları, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı yöneticileri, Bursa Zeki Müren Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Yeğeni İlknur Güner, törende yaptığı konuşmada, Müren'in Türk halkını seven, sayan, feraseti, duruşu, özverisi ve mertliğiyle halkın gönlünde taht kurmuş bir sanatçı olduğunu anlattı.

Bunun halkını, gençleri, orduyu, vatanını çok sevmesinden kaynaklandığını vurgulayan Güner şunları söyledi:

"Bütün bunlar halktan karşılık buldu. Şarkıları hâlâ dinleniyor, bu bizi çok mutlu ediyor. Zeki Müren'i Türkiye çok seviyor. Öyle tahmin ediyorum ki şu anda Zeki Müren vefat ettiğinde ilkokul çağında olan çocuklar da onu çok seviyor. Ben gittiğim yerlerde gençlerin onun şarkılarını söylemesini duyduğumda çok mutlu oluyorum. Öyle düşünüyorum ki Türkiye var oldukça Zeki Müren de var olacak ve Zeki Müren sevgisi hiç bitmeyecek."

TEV Bursa Şube Başkanı Mehmet Çalışkan da "Sanat Güneşi"nin kendileri için bir "eğitim güneşi" olduğunu dile getirerek sanatçıyı rahmetle andıklarını ifade etti.

Tören, dualar edilmesiyle sona erdi.

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