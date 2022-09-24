Bursa Gastronomi Festivali'ndeki yarışmayı 11 "tahanlı pide" yiyerek kazandı

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BURSA (AA) - Bursa Gastronomi Festivali etkinlikleri kapsamında tahinli pide yeme yarışması yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesince Merinos Parkı'nda düzenlenen festivalde, kente özgü bu lezzetin halk arasında bilinen adıyla gerçekleştirilen "En Fazla Tahanlı Pide Yeme Yarışması"na 43 kişi katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte katılımcılar, en fazla pideyi yiyebilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

16 dakika süren yarışmada birinciliği, 11 tahinli pide yiyen Ramazan Molakoğlu kazandı.

Mustafa Mert Ayas ve Süleyman Işıklı dokuzar pideyle ikinciliği paylaştı. Timur Eyriçayır 8 pideyle üçüncü, Mehmet Düzsöz ve Savaş Gülçin ise yedişer pideyle dördüncü oldu.

Yarışmanın birincisi 10 çeyrek altınla ödüllendirildi. İkincilere ve üçüncüye ikişer, dördüncülere de birer çeyrek altın verildi.

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