Bursa'da 161 sikke ele geçirildi

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BURSA (AA) - Bursa'da gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 161 sikke ile çeşitli objeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi'nde bazı şüphelilerin tarihi eser niteliği taşıyan sikkeleri satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınarak, 161 sikke, 1 zincir, 7 yüzük ve 15 obje ele geçirildi.

Şüpheliler karakolda alınan ifadelerinin ardından adli işlem yapılarak serbest bırakılırken, ele geçirilen sikke ve objeler Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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