Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odasında başkanlığa yeniden Orhan Torun seçildi

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BURSA (AA) - Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası meslek gruplarının tamamını kazanan mevcut başkan Orhan Torun, yeniden bu göreve getirildi.

Üyelerin yüzde 90'ının katıldığı seçimde Orhan Torun ile Orhan Erol'un listeleri yarıştı.

Beyaz oy pusulası ile yarışan Torun, yarışı 7 meslek grubunda da önde tamamladı.

Torun, seçimin ardından yaptığı açıklamada, "Odamıza yakışan güzel bir seçimi geride bıraktık. Hayırlı olmasını diliyorum. Ancak gençlerimize ayrı parantez açmak istiyorum. Seçimde onların büyük destek, katkı ve emeklerini gördük. Anladık ki bundan sonra gözümüz arkada kalmadan koltuklarımızı gençlere teslim edebileceğiz."

Ayrıca Torun, YESAN ve diğer projelerle ilgili çalışmalarına kaldıkları yerden devam edeceklerini bildirdi.



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