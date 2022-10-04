Bursa-Ankara kara yolundaki yangında tır kullanılamaz hale geldi

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BURSA (AA) - Bursa-Ankara kara yolunda tırda çıkan yangın söndürüldü.



Kara yolunun Ümitalan mevkisinde Hamdullah Yavuz kontrolündeki 21 AAS 442 plakalı tırın motor kısmında yangın çıktı.



Yangında tır tamamen kullanılamaz hale geldi.



İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın nedeniyle kara yolu tek taraflı trafiğe kapandı.



İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik İstasyonu ekipleri uzun kuyrukların oluşmasını engellemek için trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı.



Tır, çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.



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