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Bursa'da "26. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali" 12 Kasım'da başlayacak

AA

Bursa'da "26. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali" 12 Kasım'da başlayacak

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) işbirliğiyle düzenlenen 26. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali 12 Kasım’da yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalin tanıtım toplantısında, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Bursa'da, Büyükşehir Belediyesinin çabalarıyla gerçekleştirilen her faaliyetin sadece kentin değil tüm Türkiye'nin hatta Türk dünyasının idrakine yapılmış yatırımlar olduğunu söyledi.

Somut olmayan kültürel mirasın yaşatılmasında tiyatronun önemine değinen Demircan, "Tiyatro, eğitimin bir parçasıdır. Tiyatro didaktiktir, eğitici tarafı güçlüdür. Yani bazen bir tiyatro izlediğinizde koca bir kitabı, tarihi, öyküyü, önemli bir destanı, o bir saat içinde öğrenir ve anlarsınız. Tiyatronun eğlence olmanın ötesinde eğitici tarafı çok kıymetli. Bu çerçeveden bakıldığında 26. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'nin şehrimize ve özellikle gençlerimize katacağı çok şeyler olduğunu biliyoruz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da dev bütçeli ulaşım ve altyapı yatırımları kadar sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin de çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanıyla sempozyumlardan sergilere, konserlerden sinema ve tiyatrolara her alanda çok sayıda etkinliğe imza attıklarını ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:

"Düzenlediğimiz etkinlikler, Bursa'mızın kültürel ve sanatsal açıdan zenginleşmesine vesile oldu. Şimdi de özellikle çocuklarımız ve gençlerimizin heyecanla beklediği Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'nin tanıtımı için bir araya geldik. 1996'da yolculuğuna başlayan ve çeyrek asrı aşan bir gelenek halini alan festivalimizin bugünlere gelmesinde emeği olanlara teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki festivalimiz, bu yıl da çocuklarımıza ve gençlerimize unutulmaz anlar yaşatacak. Pandemi dönemi hariç geçmiş yıllarda dolu dolu salonlarda icra edilen programın bu yıl da aynı yoğunlukla gerçekleşeceğine inanıyorum."

BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Etkeser ise festivalde bu yıl İran'dan iki, İspanya ve Kazakistan'dan birer olmak üzere 14 ekibin yer alacağını aktardı.

Etkeser, Bursa’nın en işlek 7 merkezinde yapılacak tamamı ücretsiz 30 gösterimin yanı sıra 6 atölye ve bir söyleşiyle çocuk ve gençlere tiyatro şöleni yaşatacaklarını belirtti.

12-17 Kasım'da gerçekleştirilecek festivalin gösterimleri Tayyare Kültür Merkezi, Barış Manço Kültür Merkezi, Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Gürsu Kültür Merkezi, Podyum Sanat Mahal, ÇEK Sanat Kültür Merkezi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde yapılacak.

Etkinlikler vakfın "bkstv.org.tr" web adresinden rezervasyon yapılarak ücretsiz takip edilebilecek.


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